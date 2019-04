Muore a 26 anni in scooter in centro a Roma. Incidente mortale nella notte nel centro di Roma. È accaduto in viale Manzoni, all’incrocio con via Boiardo, intorno alle 2.30. Un ragazzo di 26 anni ha perso il controllo dello scooter, uno Yamaha X-City, per cause ancora da accertare, e dopo una carambola è volato sull’asfalto. Trasportato in ospedale, è deceduto poco dopo. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale del Gruppo Aurelio. Ultimo aggiornamento: 17:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA