Multe senza bollettino, rivolta a Roma. Il nuovo metodo penalizza chi non ha computer e anziani. Fila dai vigili

A Roma anche solo pagare una multa diventa una corsa ad ostacoli. Se non si ha un computer e una familiarità con le tecnologie si è condannati di fatto a pagare un sovrapprezzo. Così centinaia di persone, soprattutto anziani, sono costretti a un inaccettabile calvario.

In caso di violazioni al Codice della strada, infatti, i vigili urbani non lasciano più il bollettino del verbale (di divieto di sosta, ad esempio) con cui andare direttamente a pagare ma mettono sul parabrezza il cosiddetto Pav, vale a dire il Preavviso di violazione, su cui si avverte l'automobilista della multa e della somma da pagare.

Carta termica

Ma quel foglio di carta termica, che peraltro si deteriora fino a cancellarsi se resta sotto la pioggia, in realtà non basta per pagare la multa: bisogna accedere al sito del Comune di Roma, trovare la pagina online per le contravvenzioni, inserire tutti i dati richiesti e pagare la sanzione tramite PagoPa. Oppure, se non si riesce o comunque non si è nelle condizioni di pagare online, sempre tramite il sito del Comune di Roma è possibile avviare la procedura (tramite dati e registrazioni) per scaricare il modulo di pagamento e stamparlo su carta, con cui poi recarsi in un ufficio postale o dal tabaccaio e pagare finalmente la multa.

Tempi stretti

Se ci si riesce, tutto questo deve avvenire entro 5 giorni per avere la riduzione del 30%: un mancato pagamento delle strisce blu comporta una sanzione di 42 euro che - ridotta - diventa di 29,40 euro. Conviene farlo il prima possibile.



Ostacoli

Ma qui nascono i problemi, quelli grossi. Troppo frequentemente, infatti, il sito del Comune di Roma ha problemi: i servizi online non girano come dovrebbero dalle pagine per pagare la mensa scolastica a quelle di Rhome, la casa digitale del cittadino. Quindi se si prova ad accedere non è detto che ci si riesca, anzi. Senza contare poi tutti coloro che non hanno Spid per accedere alle pagine online né la possibilità di avviare la procedura con PagoPa vanno nel pallone. Senza contare tutti coloro che non sono di Roma e non hanno dimestichezza con il sito del Comune.

Le file

Ma il problema riguarda soprattutto le persone anziane, che ogni giorno stanno prendendo d'assalto gli uffici di Polizia municipale dove cercano qualcuno che possa stampargli il bollettino. Altrimenti non resta che aspettare la multa che arriva a casa. Peccato però che in questo caso il cittadino, al contrario di chi ha scaricato il bollettino online, deve pagare anche le spese di spedizione e di notifica: circa 15 euro. Un balzello che colpisce, quindi, solo chi non ha un computer in casa, uno smartphone o una connessione, oppure chi non sa navigare nel sito del Comune o lo trova fuori uso, chi non ha lo Spid o la stampante in casa.



