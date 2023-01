Tiberio Timperi: «Nuovo sistema delle multe, troppe difficoltà. Così si creano cittadini di serie A e B»

di Lorena Loiacono

Tiberio Timperi, giornalista Rai, ha denunciato dai suoi canali social le difficoltà per i cittadini multati.

L'intervista a Tiberio Timperi

Cosa ritiene inaccettabile?

«Questo metodo da Marchese del Grillo: io sono io e voi non siete parliamoci chiari: in questo modo si sta lasciando indietro quella parte di cittadini che non possono usare l'online, per mille motivi diversi. Questa è l'inclusività di Roma? Qui si corre a due velocità diverse con cittadini di serie A di serie B».

Mancano pc e connessioni?



Molti non sanno come comportarsi...

«Certo, è mancata anche la giusta informazione. Roma è la Capitale, non può commettere questi errori. È un colpo basso, una scorrettezza per cui qualcuno dovrebbe arrossire un pochino di vergogna».

Cosa propone?

«Al comandante dei vigili e al sindaco Gualtieri chiedo, invece di andare a suonare da Fiorello, di procedere di ripristinare il bollettino vecchia maniera lasciato sul parabrezza. Oppure, per chi vuole, il pagamento online con PagoPa».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA