Multa un passeggero sul bus. E la rom deruba il controllore

Impossibile come la rovesciata di Cristiano Rondando o il no look di Roger Federer. Eppure ieri sul 83 è riuscito alla grande:e, arrivate in via del Tritone, si sono come volatilizzate senza lasciare traccia. Sul posto è arrivata una volante della polizia ma la ricerca delle ladre è stata vana. «Non mi era mai captiata una cosa simile - racconta Andrea, il verificatore - probabilmente mi hanno sfilato il portafogli quando stavo per elevare un verbale a un passeggero senza biglietto. I soldi? C'erano trenta euro, il problema è che dovrò rifare i documenti e bloccare bancomat e carta di credito». Sfortunatamente per lui a bordo del mezzo non c'erano le telecamere di videocontrollo.E proprio grazie a queste un molestatore è stato arrestato. Protagoniste due ragazzine romane che si stavano recando a scuola a bordo del bus, come ogni mattina, quando sono state avvicinate da un uomo, che ha iniziato a parlare dei pericoli che si corrono sui mezzi pubblici per la presenza dei borseggiatori, per poi passare alle vie di fatto e, avvicinatosi, le ha pesantemente molestate sessualmente.ed hanno avvisato le famiglie e la Polizia di Stato. Subito sul posto sono giunti gli agenti del commissariato Castro Pretorio, diretto da Antonino Mendolia, che hanno poi raccolto le testimonianze delle ragazze, con l'ausilio di una psicologa minorile.Dalle descrizioni acquisite, gli investigatori sono risaliti ad una vecchia conoscenza, un uomo di 54 anni con precedenti di polizia per violenza sessuale ed atti osceni, che è risultato essere proprio l'uomo fotografato dalle vittime.