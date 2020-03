Multe, la gestione adesso passa ad Aequa Roma: ecco cosa cambia

Le multe dei romani passano di mano, d’ora in poi se ne occuperà Aequa Roma dai suoi uffici di via Ostiense. Niente più rimpalli da un ufficio all’altro, tutte le informazioni necessarie verranno fornite direttamente allo sportello, senza dover fare la fila.



Un sistema di prenotazione telefonico e online farà in modo che le pratiche possano scorrere più velocemente. Il nuovo sistema, messo a punto da Aequa Roma, ha debuttato ieri, con l’avvio del mese di marzo, e come prima giornata i numeri sembrano darle ragione: solo ieri infatti gli sportelli di via Ostiense hanno ricevuto 300 persone solo per le multe oltre ad altri cento cittadini che si sono recati negli uffici per problemi relativi ad altri tributi a gestione del patrimonio immobiliare. Un “pienone” che non ha comunque provocato problemi negli uffici: «Rispetto all’appuntamento preso – spiega il Direttore Generale Diego De Iorio – l’attesa media è stata di 4 minuti mentre quella massima di 15 minuti. Inoltre abbiamo accolto ulteriori 168 persone che sono venute nei nostri uffici senza appuntamento e per le quali è stata fissata una nuova data per i prossimi giorni. Si sta portando a compimento il progetto, iniziato due anni fa da parte di Roma Capitale, di trasformare Aequa Roma in un polo in grado di supportare a 360 gradi l’amministrazione capitolina nella gestione delle entrate».



I cittadini possono prenotare il loro appuntamento online, attraverso il sito internet, e anche telefonicamente allo 06.06.06. Da domani sarà possibile contatta il call center della società e presto sarà attivo anche un contact center dedicato. Ai fini della sicurezza sono state applicate tutte le misure disposte dalle direttive del ministero della pubblica amministrazione e dalla Presidenza del Consiglio come, ad esempio, la possibilità per ogni visitatore di lavarsi le mani con un disinfettante distribuito all’ingresso. Soddisfatto anche il Presidente di Aequa Roma, Paolo Valle: «Siamo felici di poter offrire i nostri servizi ai cittadini della Capitale e ringrazio l’Amministrazione e tutti i nostri operatori per aver gestito egregiamente il battesimo della giornata di ieri». Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 08:35

