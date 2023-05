Malore dopo la proposta di nozze, Silvio muore a 35 anni sulla nave da crociera. La famiglia: «Ritardo nei soccorsi»

di Redazione web

Il coronamento di un sogno d'amore cominciato anni fa e che avrebbe dovuto concludersi con un matrimonio. E invece quello che per Silvio Maisti, 35 anni, doveva essere un lieto fine si è trasformato in tragedia: ha accusato un malore mentre si trovava in crociera con la sua Valentina, alla quale aveva appena chiesto di sposarlo, ed è morto poche ore dopo.

Morto in crociera dopo la proposta di matrimonio

Silvio Maisti, di Palestrina, si trovava in crociera nel Mediterraneo insieme alla compagna, dalla quale aveva avuto un figlio nato nel 2022, e ad alcuni parenti. L'occasione perfetta per chiederle finalmente di diventare marito e moglie. Una proposta in piena regola, con tanto di anello. Poi, mentre la nave si trovava in navigazione, nella mattinata del 30 aprile, un malore improvviso mentre era ancora a letto e la necessità di rientrare in porto a Civitavecchia. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte della compagna, che ha allertato il personale di bordo e i vicini di cabina.

I ritardi nei soccorsi

I familiari di Silvio Maisti hanno lamentato ritardi nei soccorsi, e non escludono azioni legali nei confronti della compagnia di navigazione. In particolare, il suocero Carlo Triolo ha denunciato a lanuovatribuna.org: «I soccorsi sono stati chiamati subito ma sono arrivati con forte ritardo, quando ormai non c’era più niente da fare. Un volta arrivata la nave al porto le forze dell’ordine italiane sono state fatte salire alle 14.30 solo grazie all’intervento della Farnesina».

Il dolore sui social

Increduli quanti hanno conosciuto Silvio, che si sono riversati sui social per condividere ricordi e emozioni. «Ho avuto il piacere di conoscerti tanti anni fa, quante ne avevamo combinate insieme...ho solo bei ricordi di te, eri un ragazzo dal cuore immenso», «non ci sto credendo che da un momento all’altro non ci sei più».

