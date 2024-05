Linda Evangelista al Met Gala dopo 9 anni, la depressione è (finalmente) lontana: «Sono felice di essere viva»

di Cristina Siciliano

Linda Evangelista, 58 anni, è tornata a sfilare sul red carpet della grande notte newyorkese della modo dopo 9 anni. La modella è arrivata all'evento indossando i gioielli firmati Ana Khouri e un abito total white su misura di Khaite. Dopo anni di «profonda depressione», la 58enne si dice in pace con se stessa. L'ultima volta che Linda ha partecipato al Met Gala è stato nel 2015 e solo cinque anni dopo ha trovato il coraggio di raccontare il periodo di isolamento e depressione vissuto dopo essersi sottoposta alla procedura medico estetica CoolSculpting che, stando alle sue dichiarazione, invece di ridurre l'adipe corporeao l'avrebbe danneggiata e resa irriconoscibile.

Le parole di Linda Evangelista

La modella ha contattato personalmente la stilista di Khaite Catherine Holstein per chiederle di realizzare il suo look. «Nella vita reale indosso molti capi Khaite - ha sottolineato a Vogue -.

«Linda è un'icona leggendaria, non volevamo altro che incorniciare semplicemente il suo viso, mantenendo il concept il più semplice possibile - ha spiegato la stilista Catherine Holstein -. Il tessuto è letteralmente drappeggiato intorno a tutto il corpo fino all'altezza della clavicola, per lasciare visibilità ai magnifici gioielli di Ana. Lavorare a questo look con entrambe è un sogno che si è avverato».

