Precipita mentre fa arrampicata e resta bloccato per 4 ore: Carl muore dopo 8 giorni di agonia

Un uomo è morto tragicamente otto giorni dopo essere rimasto bloccato in una grotta del Lake District, nel nord-ovest dell'Inghilterra. Carl O'Keeffe, 49 anni, stava giocando insieme ai suoi bambini ad una festa di compleanno all'interno del Kong Adventure Center di Keswick, quando è scivolato ed è rimasto bloccato in uno stretto tunnel. La vittima, esperto alpinista, ha riportato ferite da schiacciamento dopo essere rimasto bloccato all'interno della grotta per quattro ore.

Bloccato nel tunnel

Il personale del centro non è stato in grado di salvarlo, allora è intervenuta l'eliambulanza ed i vigili del fuoco che hanno smantellato le sezioni dei pannelli della parete di arrampicata, per ottenere l'accesso ai tunnel, fin quando non sono riusciti a liberare O'Keeffe portato d'urgenza in ospedale dove è rimasto per oltre una settimana, fino alla morte.

Ferite troppo gravi

Purtroppo le ferite causate dallo schiacciamento erano troppo gravi, e sin dall'inizio le possibilità di salvezza erano minime. Il parco turistico ha detto che l'uomo è rimasto bloccato in uno stretto tunnel mentre tentava di scalare la parete da arrampicata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Maggio 2023, 18:23

