Giorgia Meloni porta la figlia Ginevra a Bali, Lucarelli: «Polemica surreale, non sono questi i problemi del paese»

Sulle polemiche legate alla scelta della Premier Giorgia Meloni, di portare con sé la figlia a Bali durante il G20 si è espressa anche l'assessora Monica Lucarelli che dato il suo punto di vista in un post sui social: «Trovo surreale la polemica che da due giorni vede gli italiani dibattere sul fatto se sia giusto o no che la Premier #Meloni porti con sé la #figlia in un viaggio di lavoro all’estero. Davvero sono questi i problemi del Paese?».

La Lucarelli ha poi continuato: «Veramente è questo il modo di fare opposizione ad un Governo di Destra che rischia di essere il peggiore mai avuto su temi come immigrazione, diritti, ma anche sviluppo economico in una delle fasi più critiche in termini di sviluppo della nostra Repubblica? Sicuramente se Meloni fosse stata un uomo ci staremmo, come opinione pubblica, preoccupando di ben altri temi che non di sua figlia. Mi preoccuperei piuttosto di dibattere su come l’Italia sia uscita dal #G20. Ho spesso portato con me i figli, per non lasciarli quando possibile. E allora?!».

L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive poi conclude il suo post su Facebook: «Non nascondiamoci dietro il fatto che abbia viaggiato con lei, piuttosto vergogniamoci del fatto che nel nostro Paese genitori lavoratori e genitori studenti (in stragrande maggioranza donne) non abbiano spazi in cui poter portare con sè i figli e magari allattarli in tranquillità con buona pace per chi, nel 2022, non si scandalizza di fronte a culi e tette nelle pubblicità ma si sciocca di fronte ad un seno che allatta».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Novembre 2022, 13:24

