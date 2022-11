Storie Italiane, l'inviato perde le staffe in diretta: «L'avete spaventata». In studio restano senza parole

Storie Italiane affronta i presunti casi di violenza che ci sarebbero stati in un asilo ad Ischia, dove alcune suore avrebbero alzato le mani sui bambini. Dalle indagini è emerso che gli abusi andrebbero avanti da anni e un inviato del programma, Vittorio Introcaso, è andato sul posto per chiedere alla popolazione cosa stia succedendo e far luce sulla storia, ma proprio in diretta è scoppiata una polemica.

La paura

Nel corso del programma, lo stesso inviato, perde visibilmente le staffe, spiegando che una donna, una mamma la cui figlia, ora grande (15enne), aveva denunciato episodi di abusi da parte di una delle suore, ma ha decisopoi di non parlare più. La donna, che ha parlato con gli inquirenti, e che il giorno prima allo stesso inviato aveva raccontato quello che e aveva detto la figlia quando frequentava la scuola, ha deciso di non dire nulla. La donna aveva spiegato che la figlia le aveva detto di aver visto le suore picchiare dei bambini, episodi che risalirebbero al 2006-2007. Credendo però fosse una sua fantasia era andata oltre, ma ora che sono partite delle denunce formali aveva scelto di parlare.

L'inviato però, decisamente arrabbiato, spiega che la donna ha cambiato idea all'ultimo momento, scegliendo di non comparire davanti alle telecamere. Parlando con una sua ospite, che invece difenderebbe le suore del convento afferma con decisione: «La signora era disponibile, ma voi avete fatto in modo che lei non testimoniasse più». L'ospite sottolinea come sia coinvolta solo una persona in questo caso, che lei è vissuta in quel convento e lo ricorda con piacere e affetto, ma Introcaso insiste: «La signora si è spaventata, anzi è stata spaventata. Noi non volevamo accusare nessuno, volevamo raccogliere la testimonianza di questa donna, ma purtroppo non è successo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Novembre 2022, 12:38

