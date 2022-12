Mondiali, domani la finale Francia-Argentina. A Roma “appare” Maradona: l'omaggio di un artista mascherato

È apparso questa notte a Roma un’opera d’arte luminosa al neon di un nuovo artista mascherato che ha voluto omaggiare Diego Armando Maradona e l’Argentina in vista della finale dei mondiali in Qatar 2022 contro la Francia.

Un giovane artista romano che per il momento non vuole farsi riconoscere e ha deciso di comparire in pubblico facendo un omaggio al grande Diego Armando Maradona.

Lo sport diventa quindi protagonista nel cuore di Roma con questa rappresentazione artistica che detta i tempi per una finale storica che vede domani pomeriggio l’Argentina di Leo Messi scontrarsi con la Francia di Mbappé, campione del mondo in carica. L’artista si chiama Mako shock. Ha collaborato all’evento artistico la neon flow.

