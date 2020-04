di Silvia Natella

Fase 2 senza coraggio, un danno per tutti: perché Bar e ristoranti non possono aprire?

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020

Momenti di paura adove un uomo sta minacciando di darsi fuoco davanti al suo locale. Si tratta del titolare di un ristorante di cucina ciociara,Alcuni passanti hanno assistito alla scena e filmato tutto. L'uomo ha messo quattro taniche di benzina davanti al locale. Un gesto frutto della disperazione e dell'esasperazione dopo settimane di chiusura a causa del lockdown daIl filmato mostra l'uomo che urla e spiega le sue ragioni. Sostiene di non aver ricevuto nessun aiuto dallo Stato ancora e di essere rimasto senza soldi. Il primo giugno potrà riaprire l'attività, come da decreto, e non sarebbe in grado di resistere ancora un mese. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco pronti a intervenire.