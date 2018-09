Mentana, i vigili del fuoco salvano cane caduto in un pozzo

Domenica 23 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questa mattina, domenica 23 settembre, alle re 11.30 circa, in località Mentana di Roma, via Fonte Lettiga, i vigili del fuoco hanno salvato un cane. Infatti, in un pozzo romano di almeno 15 metri era precipitato un cane da caccia. Sul posto in pochissimi minuti sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma e della sede di Montelibretti con il supporto del nucleo SAF, per il salvataggio e recupero del povero animale. Organizzata la procedura operativa standard i pompieri si sono calatinel pozzo, recuperando il cane, che è in buone condizioni e consegnandolopoi al padrone sul posto.