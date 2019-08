Marcello De Vito, la Cassazione: «Le accuse di corruzione contro di lui sono frutto solo di interpretazioni»

Le accuse di corruzione per l'ex presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito si reggono su quanto dichiarato dall'imprenditore Luca Parnasi ai giudici capitolini che hanno però svolto un'operazione «interpretativa» dal momento che non sono state «esplicitate» e neanche possono «desumersi dagli ulteriori dati indiziari».



È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza della Cassazione che lo scorso 12 luglio ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma nei confronti di De Vito, arrestato nel marzo scorso e ai domiciliari da luglio nell'ambito di un filone dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma, e degli altri soggetti coinvolti tra cui il suo 'sociò, l'avvocato Camillo Mezzacapo.



«Il valore confessorio dell'esistenza di un patto corruttivo - scrivono i giudici della Suprema Corte - che a tali dichiarazioni è stato attribuito dai giudici capitolini, non rispecchia l'obiettivo tenore delle stesse, potendo pertanto riconnettersi solo ad una operazione interpretativa, che assegni loro una portata per così dire 'addomesticatà che non è stata tuttavia esplicitata, né può logicamente desumersi dagli ulteriori dati indiziari di cui sopra» Venerdì 23 Agosto 2019, 19:27

