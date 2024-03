Mamma lascia il compagno 18enne: lui si presenta a casa col fucile e spara al figlio di 16 anni, poi sequestra la donna e scappa in Francia

di Redazione web

Lei lo lascia, lui va fuori di testa. Decine di drammi hanno avuto questo incipit. In questo caso però, nessuna vittima, ma solo tanta paura e un ferito, il figlio 16enne della donna finito per caso nella vicenda.

L'aggressione e il sequestro

Il protagonista della vicenda è un giovane di 18 anni, lasciato dalla compagna più grande, mamma di un suo coetaneo. Quando la compagna gli ha detto che la loro relazione era finita, lo scorso 3 marzo, lui ha imbracciato il fucile e si è diretto a casa sua, in zona Ponte Galeria a Roma.

Scavalcato il cancello, ha esploso un colpo di fucile a breve distanza contro la finestra della camera da letto colpendo al volto il figlio della donna. Ha poi trascinava via con sé la donna e l'ha costretta a seguirlo fino in Francia. Il sequestro è terminato dietro promessa che non sarebbe stata presentata denuncia contro di lui. Il 18enne è stato arrestato in Francia, accusato del tentato omicidio, aggravato perché finalizzato al sequestro della donna.

L'arresto

Il giovane è stato bloccato dal personale della polizia nazionale francese in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale di polizia del ministero dell’Interno e soprattutto grazie alle indicazioni dei carabinieri della stazione di Roma Ponte Galeria che hanno condotto le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Roma. L’arrestato che si trova ora recluso in Francia, è in attesa di essere estradato per essere consegnato alle autorità italiane.

