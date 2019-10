Mondo di Mezzo, la sentenza della Cassazione: «Non fu Mafia»

Oggi è una giornata storica per @Roma. Siamo in Cassazione per attendere la sentenza su Mafia Capitale. Oggi si chiude una vicenda che ha ferito la città. Noi siamo qui, #ATestaAlta, per tutti i cittadini onesti che insieme a noi combattono per la legalità e contro il malaffare. pic.twitter.com/JRz103UcLL — Virginia Raggi (@virginiaraggi) October 22, 2019

Martedì 22 Ottobre 2019, 20:07

. E' questo il verdetto emesso dalla IV sezione penale della Cassazione in merito al processo "Mondo di Mezzo., ribattezzatoLa sentenza di secondo grado infatti aveva invece riconosciuto l'articolo 416 bis. Cadono anche molte delle accuse contestate a Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. Per gli ermellini le associazioni disarebbero due associazioni distinte. Il verdetto dei giudici della Suprema Corte è arrivato alle 20 dopo tre giorni di udienze fiume con la requisitoria dei tre sostituti procuratori generali Luigi Birritteri, Luigi Orsi e Mariella De Masellis, terminata con la richiesta di conferma delle condanne dell'Appello, e le arringhe dei difensori.«Era una storia giuridicamente un pò forzata: per annullare senza rinvio vuol dire che la Cassazione l'ha ritenuta giuridicamente insostenibile». Così il legale di, commentando la sentenza della Cassazione che ha annullato senza rinvio il 416bis per Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. La Cassazione ha distinto le associazioni in due senza ritenere di stampo mafioso.«A Roma c'è una cultura mafiosa che è una cosa ben diversa, è familismo e controllo del territorio. Quello che è successo anche nel Consiglio superiore della magistratura, familismo e controllo, in quel caso delle cariche». Così l'avvocato, legale di Massimo Carminati nei primi due gradi di giudizio e avvocato di Riccardo Brugia in Cassazione., lasciando il palazzaccio di Giustizia a Piazza Cavour a Roma ha commentato così la sentenza: «Questa sentenza conferma comunque il sodalizio criminale. È stata scritta una pagina molto buia della storia di questa città. Lavoriamo insieme ai romani per risorgere dalle macerie che ci hanno lasciato, seguendo un percorso di legalità e diritti. Una cosa voglio dire ai cittadini onesti: andiamo avanti a testa alta»La prima reazione arriva da, direttamente dagli studi di Porta a Porta: «Se non era mafia allora cosa era? Una associazione di volontariato?» Questa la reazione dell'ex ministro dell'Interno dopo la sentenza della Cassazione su mafia capitale.«La Corte di Cassazione smentisce l'impianto della sentenza della Corte d'appello di Roma: Buzzi eCarminati nella capitale non avevano costituito un sodalizio di stampo mafioso che, mediante l'intimidazione solo paventata e la leva della corruzione, aveva in pugno tanti uffici dell'amministrazione comunale capitolina, ottenendo appalti ed affidamenti in maniera del tutto illecita. A Roma non c'era mafia. Secondo la Cassazione. Le sentenze si rispettano. Ma le perplessità, i dubbi, le ambiguità permangono tutte»per assistere alla lettura della sentenza della VI sezione penale sul. Insieme con la prima cittadina anche il presidente della cNel pomeriggio la Sindaca di Roma aveva espresso il proprio parere su twitter, «Oggi è una giornata storica per Roma. Siamo in Cassazione per attendere la sentenza su Mafia Capitale. Oggi si chiude una vicenda che ha ferito la città. Noi siamo qui, #ATestaAlta, per tutti i cittadini onesti che insieme a noi combattono per la legalità e contro il malaffare».