Francesco Lo Voi è il nuovo procuratore di Roma. Prende il posto di Michele Prestipino

Roma ha un nuovo capo della Procura. È Francesco Lo Voi, 64 anni, dal 2014 procuratore di Palermo. Lo ha nominato a larga maggioranza il plenum del Csm. Prende il posto di Michele Prestipino, scelto dal Csm nel marzo del 2020 e la cui nomina è stata annullata dalla giustizia amministrativa, che ha accolto i ricorsi di Lo Voi e del Pg di Firenze Marcello Viola, oggi candidato sconfitto di minoranza. Con il voto di oggi si chiude la vicenda aperta nel maggio del 2019 dall' intercettazione dell'hotel Champagne che rivelò - come sottolinea lo stesso Csm - «interferenze tra magistrati e politici» sulla nomina del procuratore di Roma. Lo Voi ha ottenuto 19 voti contro i due andati a Viola ,espressi dai consiglieri Sebastiano Ardita e Nino di Matteo. Tre invece gli astenuti.

Procura di Roma, il Csm si schiera con Lo Voi: Prestipino esce di scena

Chi è Francesco Lo Voi, il nuovo procuratore

Una carriera di altissimo livello quella di Francesco Lo Voi, iniziata nel settembre 1982 in Sardegna come pretore presso la Pretura di Sanluri. Da un'isola all'altra, nel settembre 1984 approda come giudice al Tribunale di Caltanissetta, rimanendo in Sicilia anche nel dicembre 1986 quando venne nominato pretore presso la Pretura di Palermo. Nell'agosto del 1990 passa alla magistratura inquirente rimanendo a Palermo nella locale procura dove, il 21 aprile 1997 diventa sostituto procuratore generale presso la Procura Generale di Palermo. Il 31 luglio 2002 viene posto fuori ruolo diventando componente del Consiglio superiore della magistratura ma, nel gennaio 2007, torna a Palermo come procuratore generale presso la Procura generale e il 2 ottobre 2007 sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Nel 2010 torna fuori ruolo della magistratura diventando membro nazionale di Eurojust a L'Aja. Incarico che mantiene fino al 30 dicembre 2014 quando viene nominato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 14:02

