Litigio con la moglie in casa, la suocera si mette in mezzo e viene ferita: arrestato un 39enne

Litiga con la moglie e ferisce la suocera con un coccio rotto. Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Roma dai carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione per le urla e i rumori.

Diana Biondi scomparsa da 3 giorni a Somma Vesuviana: era uscita da casa per andare all’Università di Napoli

Metro Roma ostaggio delle bande: minorenni picchiati e rapinati sulle linee A e C

Ferisce la suocera, arrestato a Roma

La lite è avvenuta martedì mattina a Roma, in via Sebastiano Ziani, zona Cipro. A chiamare i militari sono stati i vicini, allarmati per le urla. All'arrivo dei carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di San Pietro, l'uomo, romano di 39 anni, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Era completamente fuori di sé, mentre le due donne erano terrorizzate. Ai militari la moglie ha poi raccontato che per aver cercato di difenderla anche la madre è rimasta ferita, l’ha prima colpita con un calcio e poi le ha ferito una mano con il vetro di un vaso rotto. Ora è in carcere, in attesa della convalida dell'arresto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA