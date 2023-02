Roma, sgombero delle tendopoli in Viale Pretoriano, le immagini delle operazioni

È cominciato lo sgombero della tendopoli che si trovava in Viale Pretoriano a Roma: la polizia della Capitale ha dato il via all'operazione che permetterà di liberare la zona e di ripulirla. La strada in cui si trovavano le tende costeggia le mura Aureliane e si trova a due passi dalla stazione ferroviaria Termini. Lo sgombero era atteso soprattutto dagli abitanti del circondariato.

Viale Pretoriano, spuntano di nuovo le tende degli immigrati. E la strada di Castro Pretorio diventa un bivacco

Enrico Gandolfi, morto a 39 anni il consigliere pd del XIII Municipio. Gualtieri: «Terribile tragedia improvvisa»

La vicenda

Via le tende dall'area situata in viale Pretoriano, a Roma, sotto le Mura Aureliane, dove era sorto un accampamento abusivo luogo di molti senza fissa dimora. Sul posto la polizia e i carabinieri di Roma Capitale. Le tende sarebbero state occupate da un totale di 30 persone.

La situazione era ormai diventata insostenibile: fuochi accesi durante la notte, condizioni igieniche molto scarse e i senzatetto in una situazione di estremo disagio a causa del freddo che non sanno come affrontare.

Situazione di degrado

Da parte del Dipartimento delle Politiche Sociali della città di Roma, il monitoraggio è stato costante: la tendopoli infatti, esisteva da vari mesi e i suoi abitanti erano sostenuti anche dalla Caritas e dall'Associazione Binario 95.