“Le Rose Spezzate”; il docuvideo sui magistrati uccisi nel Lazio durante il terrorismo

Le vite preziose di Mario Amato, Vittorio Occorsio e Fedele Calvosa vennero interrotte durante gli anni di piombo. I tre valorosi magistrati in servizio a Roma, vennero uccisi dai terroristi in uno dei momenti più bui e terribili che il nostro Paese abbia mai attraversato attraversato.

Proprio in occasione del 42° anniversario dell’uccisione del giudice Mario Amato, verrà presentato un video realizzato dalla Regione Lazio e dalla Procura della Repubblica di Tivoli che racconta la storia dei tre magistrati assassinati dal terrorismo nel Lazio. Parteciperanno il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Santalucia, il Procuratore della Repubblica di Tivoli, Francesco Menditto, il regista del video Matteo Antonelli, il Presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità Gianpiero Cioffredi, il Presidente Anm Lazio Luigi Guariniello, Sergio Amato, Francesco Calvosa, Eugenio e Vittorio Occorsio, parenti dei Servitori dello Stato uccisi a cui è stato dedicato il video che verrà proiettato.

«La “Giunta Esecutiva dell’A.N.M. del Lazio” – Sezione di Roma partecipa a tenere vivo il ricordo del collega Mario Amato nel quarantaduesimo anniversario della sua scomparsa, aderendo all’iniziativa “Le rose spezzate” – iniziativa a cui saranno presenti il Presidente ed il Segretario della medesima Giunta - organizzata dalla Procura di Tivoli e dalla Regione Lazio per giovedì 23 giugno prossimo, ore 12.30, in Via degli Orti D’Alibert n. 1 in Roma, e dedicata alla memoria dei magistrati Mario Amato, Vittorio Occorsio e Fedele Calvosa».

