Laura Melidoni, morta la Pr regina delle discoteche romane: dal Piper al Gilda, era una star

di Redazione web

È morta a 59 anni dopo una lunga malattia Laura Melidoni, celebre pr della capitale, figlia di Gianni Melidoni, storico capo della cronaca sportiva del Messaggero. Nelgi anni 80 portava nei locali glamour di Roma, dal Piper al GIlda, star della musica come David Bowie, Spandau Ballet e Duran Duran.

Emanuela Orlandi, 40 anni fa la scomparsa. Il fratello: «Speriamo che Papa Francesco dica qualcosa»

La carriera

Laura Melidoni, già intorno ai 20 anni ha iniziato a frequentare i locali più in voga. Fu sua l'intuizione di trasformare il Gattopardo nel Gilda, da locale per ospiti stranieri a ritrovo per la Roma della Dolce Vita e fu chiamata da Giancarlo Bornigia, poprietario già inventore del Piper Club. Nel secondo anno Bornigia decise di eliminare la musica dal vivo e trasformò il Gilda in una discoteca, creando una consolle a forma di nuvola nello stage del locale.

Il Joy

Dal Gilda al Joy in via Massaciuccoli, nel quartiere africano, assieme a Luca Pavoni: «Avevo sentito Umberto Smaila in Sardegna e volevo portarlo a tutti i costi a Roma, ma non riuscii ad accordarmi con Bornigia. Il Joy è stato un successo, sebbene molti pensassero fosse un azzardo. Lasciavo uno dei locali più importanti di Roma, in Centro, per spostarmi nel quartiere Africano, ma i miei amici erano pronti a seguirmi ovunque... L’operazione è andata benissimo: ci hanno suonato tutti, da Zucchero a Pino Daniele», raccontò Laura Melidoni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA