Emanuela Orlandi, 40 anni fa la scomparsa. Il fratello: «Speriamo che Papa Francesco dica qualcosa»

Il 25 giugno del 1983 scompariva Emanuela Orlandi, e suo fratello Pietro, il prossimo 25 giugno ha organizzato un sit-in a Castel Sant'Angelo in sua memoria, con la speranza che Papa Francesco ricordi la cittadina vaticana che all'epoca aveva 15 anni. «A quarant’anni dalla scomparsa di mia sorella Emanuela spero di sentire parole di speranza dal Papa su questa vicenda che attende verità e giustizia» ha detto Orlandi all'Adnkronos.

Dal Papa

La richiesta a chi parteciperà è quella di portare una foto di sua sorella, per poi andare in piazza San Pietro per seguire l’Angelus del Papa. «L’inchiesta aperta dal Vaticano è stata aperta per sua volontà. Anche il Papa vuole che si arrivi alla verità. Per il quarantennale aspettiamo dal Pontefice parole di speranza su questa vicenda. Io glielo farò sapere che saremo in piazza il 25 giugno: seguiremo la preghiera mariana in silenzio, con le immagini di Emanuela, senza polemiche».

La mamma di Emanuela

Anche la mamma di Emanuela, Maria, che oggi ha 93 anni, attende una parola di verità sulla figlia Emanuela.

