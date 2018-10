Jacopo, il bodyguard travolto e ucciso da un drogato in moto

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Aveva bevuto e assunto droghe, poi si è messo al volante della sua auto e ha centrato in pieno un uomo, che viaggiava in sella della sua Vespa, uccidendolo: il sabato sera di G. M., 21 anni, si è macchiato del sangue di, guardia giurata di 50, morto nella notte fra sabato e domenica.L'incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino nei pressi del piazzale del Faro del Gianicolo, luogo famoso per gli studenti romani: la notte prima degli esami di maturità infatti, i maturandi si ritrovano sotto la luce del Faro del Gianicolo per festeggiare il traguardo di fine liceo. Secondo le ricostruzioni, la Peugeot 206 del ragazzo avrebbe colpito frontalmente lo scooter della guardia giurata, che viaggiava in direzione di piazza della Rovere, verso ilLungotevere.Per l'uomo, trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Camillo non c'è stato nulla da fare, ed è morto poco dopo il suo arrivo. L'incidente mortale è avvenuto alla fine di una probabile notte brava di G. M., che è risultato positivo sia all'alcoltest che ai controlli per l'assunzione di droga. Il giovane è già stato portato nel carcere di Regina Coeli. Nello schianto sono rimaste ferite cinque persone, quattro delle quali sono state trasportate in ospedale in codice rosso: si tratta di due donne, portate al Policlinico Gemelli, e due uomini, medicati al Santo Spirito, mentre il quinto ferito in codice giallo è stato medicato al San Camillo-Forlanini.L'incidente ha visto coinvolti diversi mezzi, tutti posti sotto sequestro: si tratta di una Peugeot 207, che era parcheggiata di fronte al Faro del Gianicolo, e una BMW Serie 3 che, al momento dell'incidente, si dirigeva verso piazzale Garibaldi, oltre alla Peugeot del giovane e alla Vespa di Jacopo Bruni.Per accertare le dinamiche dell'incidente sono stati chiusi i tornanti del Gianicolo fino alla tarda mattinata di domenica.riproduzione riservata ®