Domenica 4 ottobre torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane: 250 meraviglie aprono le porte a tutti

Torna ladomenica 4 ottobre, con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, oltre 250 tra castelli, rocche, ville, parchi, giardiniapriranno gratuitamente le loro porte per accogliere nuovamente tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici della storia e del patrimonio artistico e culturale italiani., non solo per il periodo nel quale ci troviamo ma soprattutto perché, giunta al decimo anno, l’iniziativa si arricchisce della collaborazione con la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam) e l’Associazione Nazionale Case della Memoria.Ancora di più, quindi, la Giornata Nazionale ADSI sarà l’occasione per sensibilizzare sul ruolo che le dimore storiche – costituendo un’unica rete che dà vita al più grande museo diffuso su tutto il territorio – hanno avuto nel passato e continuano ad avere oggi, non solo sotto il profilo socio-culturale, ma anche economico.Queste splendide residenze d’epoca, infatti, sono spesso il principale elemento di attrazione nei confronti dei turisti italiani e stranieri per i piccoli borghi e non solo per le rinomate città d’arte. Secondo un recente studio di Fondazione Bruno Visentini,e, in particolare, nel 29% dei casi in borghi sotto i 5.000 residenti. Realtà che, quindi, in molti casi hanno sviluppato e alimentato nel tempo un tessuto socio-economico strettamente connesso con la vita e la storia di queste dimore., perciò, vuole anche essere l’occasione per ricordare il ruolo di tutte quelle figure professionali – dagli artigiani ai restauratori, dai giardinieri ai maestri vetrai – che affiancano i proprietari custodi di questi beni e senza le quali non sarebbe possibile garantire la corretta manutenzione delle dimore storiche, dei loro giardini e degli oggetti d’arte che le adornano.Prevedere, infatti, significa contribuire al decoro delle vie, delle piazze, dei rioni nei quali si trovano, aumentandone sicurezza e vitalità. In sintesi, significa definire la capacità d’attrazione, la qualità dei centri storici e dei territori, senza dimenticare le opportunità, anche occupazionali, che potrebbero aprirsi per i giovani sui territori.promosse dai proprietari sul territorio per la Giornata Nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le esigenze del pubblico di ogni fascia d’età. È importante, infine, ricordare che per garantire sempre il massimo rispetto delle misure di sicurezza previste dall’attuale contesto e consentire, allo stesso tempo, a tutti i visitatori di fruire di questi luoghi incantevoli, ricchi di storia e cultura, è necessario prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.Tutte le informazioni relative alle modalità di apertura delle singole dimore e alle prenotazioni sono disponibili sul sito di ADSI Di seguito l’elenco delle dimore, divise per regione e per provincia, che apriranno al pubblico il 4 ottobre.Villa Marcantonio, MozzagrognaPalazzo Burri Gatti, L’AquilaFondazione Palazzo Sipari, PescasseroliVilla Basile, PescaraPalazzo de Fabritiis, RoscianoVilla Mazzarosa Devincenzi, Roseto degli AbruzziPalazzo Margherita, BernaldaPalazzo Ferraù Bernardini, MateraPalazzo Viceconte, MateraPalazzo Arcieri Bitonti, San Mauro FortePalazzo Laureano, TricaricoCastello di Valsinni, ValsinniTorre Albineta, Chiaromonte (contrada Battifarano)Casa Michele Tedesco (Casa Domenico Aiello), MoliternoCastello di Muro Lucano, Muro LucanoPinacoteca d’Errico, Palazzo San GervasioPalazzo del Baliaggio, VenosaVilla Cefaly Pandolfi, Acconia di CuringaVilla Ventura, FalernaPalazzo Sanseverino, MarcellinaraPalazzo delle Clarisse, AmanteaPalazzo Carratelli, AmanteaPalazzo Stillo Ferrara, PaolaMuseo Amarelli, RossanoPalazzo Murmura, Vibo ValentiaVilla Pandola Sanfelice, LauroPalazzo Marchesale di Caracciolo del Balzo, CervinaraCastello Lancellotti, LauroCastello Ducale Pignatelli della Leonessa, San Martino Valle CaudinaPalazzo Ducale Pignatelli della Leonessa, San Martino Valle CaudinaCasa Lucca-de Silva, Sant’Agata dei GotiPalazzo Rainone Mustilli, Sant’Agata dei GotiPalazzo Mustilli, Sant’Agata dei GotiChalet Pagliuca, AlvignanoPalazzo di Domenico Mondo, CapodriseTenuta Pasca di Magliano Masseria Giosole, CapuaPalazzo Cocozza di Montanara, Piedimonte di CasollaPalazzo Filangeri di Candida Gonzaga, San Potito SanniticoPalazzo Capece, CaivanoPalazzo Correale, SorrentoCastello Macchiaroli, TeggianoBorgo Riccio, TorchiaraDomus Laeta, GiunganoStudio Tullio Vietri, BolognaCastello di San Martino di Soverzano, MinerbioPalazzo Santini-Sinz, FerraraCastello del Capitano delle Artiglierie, Castrocaro TermeCasa Marino Moretti, CesenaticoPalazzo Albicini, ForlìCasa Pellegrino Artusi, ForlimpopoliCasa Giovanni Pascoli, San Mauro PascoliCasa Ilario Fioravanti, Sorrivoli RoncofreddoPalazzo Fantini, TredozioPalazzo Dalla Rosa Prati, ParmaVilla Verdi, Sant’Agata Villanova sull’ArdaCasa Raffaele Bendandi, FaenzaCasa Francesco Baracca, LugoGalleria Parmeggiani, Reggio EmiliaVilla Attems, Lucinico di GoriziaVilla del Torre, Romans di IsonzoVilla Luppis, Pasiano di Pordenone (Località di Rivarotta)Villa Claricini Dornpacher, Bottenicco di MoimaccoCastello di Brazzà, Brazzacco di MoruzzoVilla Savorgnan Minciotti, Camino al TagliamentoVilla Pace, Campolongo-TapoglianoVilla Romano, Case di ManzanoCasa Foffani, Clauiano di Trivignano UdineseVilla Steffaneo Roncato, CrauglioVilla Deciani, MartignaccoVilla Lovaria, Pavia di UdinePalazzo de Gleria, Povolaro di ComegliansVilla Iachia, RudaVilla Vitas, Strassoldo Cervignano del FriuliVilla Elodia, Trevignano UdinesePalazzo Orgnani, UdineCastello di Villalta, VillaltaCastello Pinci, Castel San PietroRocca Mareri Solivetti, Posticciola, Rocca SinibaldaCastello di Torre in Pietra, FiumicinoTenuta Palazzetto Mergè, FrascatiTenuta Pietra Porzia, FrascatiVilla Aldobrandini, FrascatiVilla Falconieri, FrascatiVilla Parisi, Monte Porzio CatoneVilla Borghese Bell’Aspetto, NettunoPalazzo Pelliccioni, PoliCasa Giacinto Scelsi, RomaCasa John Keats-Percy Shelley, RomaTenuta di Fiorano, RomaPalazzo Farnese, Ischia di CastroCastello di Proceno, ProcenoVilla Lais, SpiccianoVilla Catalano Rossi Danielli, ViterboCastello Costaguti, ViterboPalazzo del Drago, BolsenaPalazzo Grimaldi della Meridiana, GenovaPalazzo Lomellino, GenovaPalazzo Spinola, GenovaMuseo Accademia Carrara, BergamoVilla Moroni, StezzanoPalazzo d’Arco, MantovaVilla Malbona, Sacchetta di SustinenteMuseo Bagatti Valsecchi, MilanoMuseo Poldi Pezzoli, MilanoProvincia di Monza e BrianzaVilla Zari, Bovisio MasciagoVilla Cardi, SpinetoliMasseria Colonna, UruriAntico Frantoio Iacovone, Poggio SannitaPalazzo del Prete di Belmonte, VenafroCastello di Borgo Adorno, Cantalupo LigurePalazzo Gozzani Treville, Casale MonferratoTenuta La Marchesa, Novi LigureCastello di Rocca Grimalda, Rocca GrimaldaLa Scrivana, ValmadonnaPalazzo Gazelli, AstiCastello di Calosso, CalossoCastello di Montemagno, MontemagnoTenuta Alfieri di Sostegno, San Martino AlfieriTenuta Berroni, RacconigiCasa Augusto e Anna Maria Radicati di Mormorito, SaluzzoCasa Silvio Pellico, SaluzzoCastello di Sanfrè, SanfrèCasa Cobianchi, BocaPodere Ai Valloni, BocaCastello Dal Pozzo, Oleggio CastelloVilla Motta, Orta San GiulioPalazzo Castelvecchio, BricherasioCastello di Collegno, CollegnoVilla Richelmy, CollegnoCastello Galli della Loggia, La LoggiaCasa Lajolo, PiossascoParco del Castello di Sansalvà e Cascine Pallavicini, SantenaVilla d’Agliè, TorinoCastello di Marchierù, Villafranca PiemontePalazzotto Juva, VolveraCastel Marchione, ConversanoFondazione E. Pomarici Santomasi, Gravina di PugliaMasseria Spina, MonopoliCastello Dentice, San Vito dei NormanniPalazzo Ducale, AlessanoPalazzo Marchesale, BotrugnoPalazzo Marchesale, MelpignanoPalazzo Villani, PresiccePalazzo Frisari Guarini, ScorranoCantina Storica Duca C. Guarini, ScorranoCastello Winspeare, Depressa di TricaseCastello di Casamassella, Uggiano La ChiesaVilla Pantaleo, TarantoFattoria Sa Illetta, CagliariPalazzo Amat, CagliariVilla Carboni, CagliariVilla Vivaldi Pasqua, CagliariMuseo Civico, NiscemiPalazzo Jacona di Castellana, NiscemiCasa Cuseni, TaorminaPalazzo Lanza Tomasi, PalermoCasa Salvatore Quasimodo, ModicaVilla Spaccaforno, ModicaVillino Nasi, TrapaniCasa Ivan Bruschi, ArezzoVal Romana, località Sargino, ArezzoCasa Natale Michelangelo Buonarroti, Caprese MichelangeloCastello dei Conti Guidi, Castel San NiccolòParco Botanico della villa Della Nave alla Cicogna, Cicogna Terranuova BraccioliniGiardino del Castello di Montecchio Vesponi, Montecchio Castiglion FiorentinoCastello di Romena, Pratovecchio-StiaCasa Giovanni Boccaccio, CertaldoCasa Primo Conti, FiesoleCasa Guidi – Casa Museo di E. Barrett Browning, FirenzeCasa Studio Piero Bargellini, FirenzeGiardino Corsini sul Prato, FirenzeCimitero degli Allori, FirenzeGiardino degli Antellesi, FirenzeCimitero degli Inglesi, FirenzeGiardino Malenchini, FirenzeGiardino di Palazzo Pandolfini, FirenzeGiardino Rosselli Del Turco, FirenzeGiardino San Francesco di Paola, FirenzeGiardino Torrigiani, FirenzePalazzo Bartolini Salimbeni, FirenzePalazzo Frescobaldi, FirenzePalazzo Ginori, FirenzePalazzo Gondi, FirenzePalazzo Guicciardini, FirenzePalazzo Leopardi – Galleria Studio Marcello Tommasi, FirenzePalazzo Pepi, FirenzePalazzo Pucci, FirenzePalazzo Ximenes Panciatichi, FirenzePalazzo Antinori, FirenzePalazzo Antinori Aldobrandini, FirenzePalazzo Corsini, FirenzePalazzo Grifoni Budini Gattai, FirenzeTerrazza Antica Torre di Via Tornabuoni, FirenzeCasa Indro Montanelli, FucecchioCastello del Trebbio, PontassieveGiardino di Villa Martelli, PontassieveVilla Bossi, PontassieveCastello Il Palagio, San Casciano in Val di PesaParco della Villa Corsini – Le Mozzete, Scarperia e San Piero a SieveVilla i Collazzi, ScandicciVilla del Casale, Sesto FiorentinoConvento e Santuario di Monte Senario, VagliaParco Mediceo di Pratolino, VagliaVilla di Bivigliano, VagliaVilla La Ferriera, località Pescia Fiorentina, CapalbioCasa Carducci, Castagneto CarducciCasini di Ardenza, LivornoDimora Storica Ai Casini d’Ardenza, LivornoPalazzo Huighens, LivornoCastello di Populonia, PiombinoParco di Villa Torrigiani di Camigliano, CapannoriComplesso Conventuale San Francesco, LuccaCasa Giosuè Carducci, PietrasantaTenuta Maria Teresa, San Martino di VignaleParco di Villa Grabau, San PancrazioAbbazia e Museo di San Caprasio, AullaFortezza della Brunella, AullaGiardino di Palazzo Fantoni Bononi - Museo della Stampa, FivizzanoChiesa della Misericordia, FivizzanoGiardino del convento degli Agostiniani, FivizzanoMuseo di San Giovanni degli agostiniani, FivizzanoOratorio di San Carlo, FivizzanoConvento del Carmine, FivizzanoCastello dell’Aquila, FivizzanoCastello Malaspina di Terrarossa, Licciana NardiCastello di Pontebosio, Licciana NardiCastello di Bastia, Licciana NardiCasa Nardi, Licciana NardiCastello di Lusuolo, MulazzoPalazzo Malaspina Torre di Dante - Museo dei Malaspina, MulazzoCastello del Piagnaro, PontremoliGiardino della Villa Pavesi Negri - Baldini, PontremoliVilla La Cartiera, PontremoliCastello Malaspina di Tresana, TresanaCastello di Malnido, Villafranca in LunigianaMuseo Etnografico, Villafranca in LunigianaCastello di Malgrate, Villafranca in LunigianaCastello Ginori di Querceto, Montecatini Val di CecinaGiardino Venerosi Pesciolini - Il Giardino Sonoro di Ghizzano, PeccioliGiardino Garzella, PisaGiardini dei Conti Agostini Venerosi della Seta, San Giuliano TermeParco della Villa di Corliano, San Giuliano TermeBadia di Morrona, TerricciolaPalazzo Ricciarelli ora Dello Sbarba, VolterraVilla Amalia, Borgo a BuggianoCasa Sigfrido Bartolini, PistoiaVilla La Costaglia, QuarrataVilla del Castellaccio, UzzanoCasa Agnolo Firenzuola, VaianoCasa Lorenzo Bartolini, VaianoGiardino Villa di Geggiano, Castelnuovo BerardengaVilla La Foce, Chianciano TermeParco di Villa Poggiano, MontepulcianoParco di Villa Trecci, MontepulcianoCorti di Castel Pietraio, MonteriggioniGiardino di Villa Stomennano, MonteriggioniGiardino del Castello di San Fabiano, MonteroniVilla di Radi giardino pensile e limonaie, Monteroni d’ArbiaGiardino di Villa di Curiano, Monteroni d’ArbiaGiardino di Villa Cosona, PienzaGiardino di Casa dell’Abate Naldi, San Quirico d'OrciaGiardino di Villa Vicobello, SienaGiardino di Villa il Pavone, SienaGiardino di Villa Montechiaro, SienaGiardino del castello di Poggiarello, SovicilleGiardino di Villa Chigi Sergardi, Toiano, SovicilleChiostro dell’Abbazia di Torri, TorriGiardino di Villa Marselli a Montefollonico, Torrita di SienaMuseo del Pianoforte Antico, AlaPalazzo Angelini, AlaPalazzo Azzolini Malfatti, AlaPalazzo Gresta, AlaPalazzo Pizzini, AlaPalazzo Scherer, AlaPalazzo Taddei, AlaVilla Aureli, Castel del PianoCastello di Monticelli, Castiglione della ValleCastello di Castagnola della F.ne Prosperi di Castagnola, Fraz. Castagnola, Giano dell’UmbriaVilla Cesari Tiberi, Montevibbiano Vecchio, MarscianoCasa Museo – I ricordi del passato, PerugiaCasa Museo di Palazzo Sorbello e pozzo etrusco della F.ne Ranieri di Sorbello, PerugiaCastello di Montegiove, MontegioveVilla Albertini, Gressoney St. JeansVilla Vellaio di Suni detta San Liberale, FeltreVilla Villalta, FeltreVilla Roberti, BrugineVilla Albrizzi, EsteCasa degli Specchi, PadovaPalazzo San Bonifacio Ardit, Villa EstenseCa’ Dolfin Marchiori, LendinaraTenuta Ca’ Zen, Taglio di PoVilla Grimani Morosini Gatterburg, AlbaredoVilla Il Galero, AsoloVilla Tiepolo Passi, CarboneraMuseo Casa Giorgione – Villa Revedin-Bolasco, Castelfranco VenetoVilla Morosini Lucheschi, Colle UmbertoVilla Verecondi Scortecci, Colle UmbertoVilla Corner Chiminelli, Sant’Andrea il MusonCastello San Salvatore, SuseganaCanoniche Vecchie – Museo Diocesano, TrevisoVilla Marcello Loredan Franchin, CeggiaVilla Correr Agazzi, San Stino di LivenzaVilla Widmann Rezzonico Foscari, MiraBatteria Sant’Erasmo, Isola di S. Erasmo, VeneziaPalazzo Bernardi, VeneziaPalazzo Bollani, VeneziaPalazzo Maffei – F.ne Carlon e F.ne Museo Miniscalchi Erizzo, VeronaVilla Angarano Bianchi Michiel, Bassano del GrappaVilla Savardo, BreganzeVilla da Schio, CastelgombertoVilla Godi Piovene, Grumolo delle AbbadesseVilla Barbarigo, Noventa VicentinaVilla Correr Agazzi, San Sistino di LivenzaVilla Manzoni Valcarasa, SaregoCastello di Thiene, ThienePalazzo Leoni Montanari – Gallerie d’Italia, VicenzaVilla Valmarana ai Nani, Vicenza