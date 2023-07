Roma, due incidenti mortali e un ferito grave. Dall’inizio dell’anno le vittime sono 86

di Emilio Orlando

Due incidenti mortali e uno con un ferito grave nel giro di poche ore. Con le ultime vittime, sale a ottantasei il numero dei morti sulle strade di Roma e provincia dall’inizio dell’anno. Il primo schianto mortale, in cui a perdere la vita è stato uno chef di 25 anni di nome Simone Natale, si è verificato martedì sera nel comune di Maccarese, in via del Fontanile di Mezzaluna, tra Castel di Guido e Aranova, vicino al Parco della Leprignana. La vittima stava in sella a uno scooter quando si è scontrato con un’auto che procedeva in senso opposto. Per la polizia locale di Fiumicino, intervenuta per i rilievi, la dinamica è ancora da chiarire. Il conducente dell’autoveicolo è stato sottoposto ad esami tossicologici.

Un altro incidente mortale, che ha visto come vittima la sessantanovenne Rita Breccolini, si è verificato ieri mattina lungo la via del Mare. La macchina in cui viaggiava la donna, una Fiat Panda, si è scontrata con un Suv Bmw che ha invaso la corsia centrandola in pieno. Anche la figlia della vittima, che viaggiava a bordo dello stesso mezzo è rimasta ferita in modo grave.

Un uomo di 85 anni, invece è stato ricoverato in fin di vita al San Giovanni e attualmente è in prognosi riservata, dopo essere stato investito da un bus della linea 04 dell’Atac lungo in via dei Romagnoli, all’incrocio con via Arturo Evans.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 06:00

