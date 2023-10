Incidente sulla via del Mare, Alessandro morto a 33 anni. La compagna va cercarlo con il figlio di 9 mesi e lo trova accanto alla moto

di Redazione web

Doveva tornare a casa dopo il turno di lavoro, ma non è mai arrivato. La vita di Alessandro Cantafio, 33 anni, di Aprilia, è stata stroncata da un drammatico incidente in moto sulla via del Mare. A trovare il corpo dell'uomo ancora sull'asfalto è stata la sua compagna, Runa, che non vedendolo rientrare si è messa in auto insieme al loro figlio di 9 mesi e ha guidato in direzione Ostia. All'altezza di Vitinia lo ha trovato, disteso accanto alla sua moto Morini. «Alessandro stava semplicemente tornando dal lavoro e invece non è mai arrivato a casa e ha lasciato me e il nostro bimbo di appena nove mesi», ha detto la giovane disperata.

Incidente sulla via del Mare: morto un 33enne dopo un frontale tra una moto e una Smart

Brandizzo, un nuovo video prima della strage cambia tutto: il caposcorta fa allontanare gli operai dai binari

L'incidente sulla via del Mare

Come ricostruisce Il Messaggero, il 33enne è morto intorno alle 2 della notte tra venerdì e sabato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA