Incidente tra due auto a San Salvo (Chieti): morti papà e figlia neonata, ferite mamma e una bambina

Due morti - una neonata e il padre (40 anni) - mentre una mamma e una bambina sono rimaste ferite. Questo il bilancio del terribile incidente stradale che si è verificato tra due auto - una Mercedes classe A e un'Audi Q2 - oggi intorno alle 13, sulla strada statale 650 "Trignina" in territorio di San Salvo al km 72.600, in provincia di Chieti . Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate in modo frontale.

Incidente frontale tra due auto, morta una bambina di 10 anni: cinque i feriti

Incidente all'alba, Mattia muore a 20 anni sbalzato fuori dall'auto, gravi i quattro amici che erano con lui