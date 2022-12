Incidente su Circonvallazione Ostiense: morti due ragazzi di 18 anni. Scontro tra scooter e tir che faceva manovra FOTO

di Emilio Orlando

Due ragazzi di 18 anni sono morti questa mattina a Roma nell'ennesimo tragico incidente sulle strade della Capitale. Le due vittime sono Dennis DI Tuccio e Riccardo Marchese. È il bilancio dello schianto mortale, avvenuto intorno alle 6.30 lungo Circonvallazione Ostiense, nel cuore del quartiere della Garbatella. I due diciottenni erano in sella ad uno scooter Honda Sh 5-0 quando si sono scontrati contro un tir che, pare, facesse manovra. Uno dei due è morto subito al momento dell'impatto, il secondo è deceduto poco dopo all'ospedale di Tor Vergata dove è arrivato in condizioni disperate.

Il mezzo pesante era condotto da un cittadino romeno di 41 anni

Il mezzo pesante era condotto da un cittadino romeno di 41 anni risultato negativo all’alcol test. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia di Roma Capitale. Secondo i primi accertamenti il tir era in manovra. Non si esclude che uno dei due mezzi è passato con il semaforo rosso. Il camionista si è fermato a prestare i soccorsi, poi sono intervenuti i sanitari del 118. L'uomo alla guida del tir si trova ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Sia il motorino che l'autocarro sono stati posti sotto sequestro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Dicembre 2022, 15:37

