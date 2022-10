Cade dalla moto, un'auto lo travolge: morto un ragazzo di vent'anni, dramma nel bergamasco

Un ragazzo di vent'anni, Kevin Mustafa, è morto oggi a Terno d'Isola, dove abitava e dove si è schiantato con la sua moto. Il giovane, che lavorava alla Brembo, è morto sul colpo mentre percorreva la strada provinciale 166 Ponte San Pietro-Paderno d'Adda. La strada è stata chiusa a lungo per permettere i soccorsi e i rilievi del caso. Sul posto la polizia locale e i carabinieri di Calusco e del nucleo radiomobile di Zogno.

Dalla prima ricostruzione, pare che il giovane motociclista - che stava viaggiando verso Presezzo - abbia sbandato colpendo l'auto che lo precedeva, una Citroen, sul lato sinistro posteriore, finendo poi sulla corsia opposta dove sopraggiungeva un'altra auto, una Lancia Ypsilon, che lo ha così investito. Illese le due automobiliste coinvolte nell'incidente.

Kevin era dipendente della Brembo e viveva con la famiglia a Terno d'Isola. Si tratta del quarto morto in provincia di Bergamo nel giro di quattro giorni: le prime tre vittime nella notte di venerdì scorso e nel pomeriggio di sabato lungo la litoranea del Sebino. In uno schianto in moto era morto Elia Martinelli, 23 anni, di Tavernola, mentre qualche ora dopo, sulla stessa strada, avevano perso la vita altri due centauri, nello stesso incidente: Michele Ferrecchia, 56 anni, di Monza, e Stefano Varsi, ufficiale dell'Esercito originario di Cagliari. Dall'inizio dell'anno in provincia di Bergamo sono morte 44 persone in incidenti stradali.

