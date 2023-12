Roma, scontro tra auto e moto sul Raccordo anulare: muore un motociclista di 41 anni

di Redazione web

Incidente mortale stamattina sul Grande raccordo anulare di Roma. Nello scontro, avvenuto in direzione Fiumicino tra Magliana e Pisana, sono state coinvolte un'auto e una moto. La vittima è un motociclista di 41 anni. Sul posto la polizia stradale.

Temporaneamente chiusa la rampa di immissione sulla A91 Roma-Fiumicino per il traffico proveniente dalla carreggiata interna. Anas riferisce che le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 11:29

