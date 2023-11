Policlinico Umberto I di Roma: rotta tubazione dell'acqua calda, 30 pazienti evacuati dal pronto soccorso. Vigili del fuoco in azione

di Mario Landi

Paura per quello che sembrava un incendio poco dopo le 20,30 al Policlinico Umberto I di Roma. Secondo quanto si era appreso le fiamme inizialmente sembrava avessero interessato la stumentazione per la Tac e si è proceduto all'evacuazione preventiva del pronto soccorso.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno operato sul posto.

Cosa è successo

L'intervento dei vigili del fuoco al Policlinico Umberto I ha in una seconda fase consentito di accertare che non era in atto un incendio. Si trattava invece di «vapore dovuto alla rottura di una tubazione di acqua calda in un locale del reparto Utm posto sopra al pronto soccorso». Per precauzione sono stati evacuati 30 pazienti durante le operazioni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 22:15

