Il miglior pasticcere emergente d'Italia? Viene dal Lazio: è Matteo Dolcemascolo

La Pasticceria Dolcemascolo è lieta di annunciare che Matteo Dolcemascolo è stato insignito del premio speciale di miglior Pasticcere Emergente d'Italia dalla Guida Pasticceri e Pasticcerie 2021 del Gambero Rosso.

Nato a Roma nel 1990, fin da bambino Matteo ha dedicato la propria vita all'arte pasticcera. Dai primi inizi nel laboratorio di famiglia insieme al padre Massimo, alla formazione in Cast Alimenti e a prestigiose collaborazioni professionali, per poi diventare - appena venticinquenne - Responsabile di Produzione dell'azienda di famiglia.



Il lavoro nella Pasticceria Dolcemascolo ha permesso ai suoi dolci di ottenere numerosi riconoscimenti, in particolar modo i suoi prodotti lievitati, scelti dal Gambero Rosso come II miglior Panettone Artigianale 2017, il miglior Pandoro Artigianale 2018 e Miglior Panettone Artigianale d'Italia 2019.

Professionista scrupoloso e dotato di un'ottima tecnica pasticcera, ama passare le proprie giornate in laboratorio dedicandosi completamente alla produzione, sperimentazione e miglioramento sia di ricette tradizionali che delle proprie creazioni.

