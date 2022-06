Iana, la parrucchiera ucraina che fa la piega alle signore dei Parioli: «Io mamma single, voglio dare ai miei figli il futuro che meritano»

Le signore dei Parioli che la domenica vanno al mare, rientrando a casa, passano da lei e si fanno fare la piega. A tutte le ore, anche tarde, del giorno della settimana in cui in genere gli altri parrucchieri (oltre al lunedì) si riposano. Iana no, non è di quelli. La sua bio-profumeria non chiude mai, «perché sono una mamma single con tre figli da crescere e voglio dare loro tutto quello che posso, a partire da una buona educazione. Così devo lavorare il più possibile, da mattina a sera». Iana, ucraina di 43 anni, con la sua folta chioma color grano raccolta in una morbida coda, è la titolare di un negozio di via Salaria, nei quartieri alti della Capitale, e vende prodotti di bellezza bio, affastellati nei due piani del locale che ha rilevato tre anni fa, dove in un angolo allestito come un camerino di una star del cinema, realizza pieghe e fa il colore ai capelli.

Due attività che porta avanti quasi sdoppiandosi, pur di non perdere nessuna opportunità di guadagno. «Salve Iana, posso fare una piega? Sono appena rientrata dal mare», chiede una delle sue abituali clienti della domenica. «Oggi sono libera per le ore 21, prima è tutto occupato», risponde la volenterosa e instancabile mamma imprenditrice. La stessa aggiunge guardando la cliente che sta pettinando in quel momento: «Forse questa estate per la prima volta chiuderò il sabato per andare a trovare i miei figli al mare. Ma la domenica no, è il giorno più richiesto». Iana per luglio e agosto prossimi ha preso una casa in affitto a Sperlonga, dove manderà i figli in vacanza. Tre ragazzi che se la sanno cavare piuttosto bene da soli. La sera, quando la mamma rientra a casa, la tavola è già sistemata e apparecchiata, e Iana trova la cena pronta.

«La più grande, Slata, ha 15 anni e pensa lei a fare la spesa quando finisce di studiare le materie del liceo artistico che frequenta con grande passione. Soprattutto ama disegnare il corpo umano (per farlo al meglio, studia da autodidatta anatomia). Sa che io manco - continua Iana - perché sono al lavoro per sostenere lei e i suoi fratelli, Felix, 13enne, che pensa a cucinare per tutti, e Timur, di nove anni. Voglio per loro il futuro che si meritano». A gennaio scorso Felix, il figlio medio, è entrato in una scuola americana, grazie a un prestito preso da Iana per pagare la retta (non proprio per tutte le tasche) e di cui è già riuscita a restituire quasi l’intero ammontare. Il più piccolo va comunque in una buona scuola privata. È lui che, quando un giorno alla televisione ha visto tutto quello che sta accadendo in Ucraina con gli orrori della guerra e i tanti bambini sfollati, si è girato verso la madre per ringraziarla di averli salvati.

Sono passati nove anni da quando Iana ha preso i figli, si è separata dal marito con cui non andava d’accordo e ha lasciato il suo Paese, per offrire a lei e alle persone più importanti della sua vita, molto piccoli allora, una nuova possibilità. La donna, da mamma single, ha venduto le sue due case a Kiev per arrivare in Italia con dei soldi da parte, con cui ricominciare da zero. Una volta a Roma, Iana ha imparato l’italiano e ha preso la patente, poi si è iscritta a un corso regionale per ottenere la licenza da parrucchiera e col tempo è diventata anche estetista, formandosi al meglio per avviare la sua attività, da donna indipendente, e lasciarsi finalmente alle spalle il passato. «Al tempo l’Ucraina era un luogo tranquillo. Oggi a vedere le immagini della guerra, mi rattristo, ma tiro anche un sospiro di sollievo e mi dico, nonostante gli sforzi quotidiani con tutto sulle mie spalle, che almeno tre persone le ho salvate. Sono qui in Italia al sicuro con me. La cosa più bella è potersi guardare indietro e rendersi conto di avercela fatta. Questo - dice Iana - ti dà la felicità e la forza per fare di più».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Giugno 2022, 19:08

