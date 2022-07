Hortus Party a Roma: com'è andata la serata a Casina Valadier tra mixology, musica dal vivo e dj set

L'estate arriva un po' più tardi ma in pompa magna alla Casina Valadier, che ieri sera ha celebrato la stagione più calda dell'anno con un bellissimo party. “Hortus Party – A touch of green” il nome della serata, a sottolineare l’animo “verde ed ecosostenibile” al quale è ispirato l’ambiente di “Hortus Bar & Bistrot” di Casina. Qui gli imperativi, sia in cucina con il menu di Massimo D’Innocenti che nei drink, sono il “no waste” e la filiera certa degli ingredienti che ne garantisce la tracciabilità.

Anna Pettinelli alla serata a Casina Valadier.

Chef Massimo D’innocenti, com'è andata la serata a Casina Valadier tra mixology, musica dal vivo e dj set

«Il nostro obiettivo è valorizzare la grande bellezza storico-culturale-artistica di questo luogo, per regalare alla città un nuovo corso di innovazione che sia etica, sostenibile e green ma anche per riportare le persone a contatto con la natura in un posto dalla storia unica come Casina Valadier» spiega il proprietario di Casina Valadier Massimiliano Montefusco.

Già dallo scorso anno Casina Valadier, gioiello architettonico neoclassico nel cuore di Villa Borghese a Roma, ha sposato una filosofia all’insegna del “green” e dell’“healthy living” che prende forma sia nella proposta gastronomica, che sposa l’eticità e la sostenibilità - con la filiera certa dei produttori e la prossimità dei prodotti - che nell’allestimento del giardino incantato dell’“Hortus Bar”, tra fiori di campo, piccoli roseti, piante di essenze e di fragoline di bosco di Nemi a fare da separé tra i salottini in ghisa dello spazio dedicato agli aperitivi.

Tanti gli ospiti presenti all’evento di ieri sera, dal conduttore di Linea Verde e Uno Mattina Estate Massimiliano Ossini alla voce storica di RDS Anna Pettinelli, dall’attrice e imitatrice Francesca Manzini allo scrittore ed autore televisivo Federico Moccia, accompagnato dalla moglie Giulia La Penna, e al comico Ciccio Valenti. Ad animare la serata, musica dal vivo e dj set.

