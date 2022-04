Roma, Gualtieri sta con Sala: «Il governo deve aiutare i Comuni per contrastare il caro bollette e l’inflazione»

Gualtieri sta con Sala. Da Roma arriva l'appoggio del primo cittadino al collega milanese. Il sindaco della Capitale su Twitter dichiara: «Condivido l'appello di Beppe Sala: il Governo sostenga i bilanci dei Comuni per contrastare il caro bollette e l’inflazione e affrontare l'emergenza rifugiati garantendo i servizi ai cittadini».

Un fronte comune che vede le due città italiane più importanti schierarsi contro un Governo che, con la fine dello stato di emergenza, sembra non voler più sostenere i comuni d'Italia, di fronte a una crisi tutt'altro che archiviata.

Beppe Sala, ieri durante il Consiglio comunale dedicato al tema economico, a cui hanno preso parte anche parlamentari lombardi di centrodestra e centrosinistra, aveva detto: «Non posso avere fiducia in un Governo che non ascolta la città».

Condivido l'appello di @BeppeSala: il Governo sostenga i bilanci dei Comuni per contrastare il caro bollette e l’inflazione e affrontare l'emergenza rifugiati garantendo i servizi ai cittadini. — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) April 12, 2022

