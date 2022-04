Milano, Sala: «Non ho fiducia in un governo che non ascolta questa città»

«Non posso avere fiducia in un governo che non ascolta la città». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dei problemi del Comune a chiudere il bilancio a causa dell'emergenza Covid senza aiuti da parte dello Stato, nel corso del Consiglio comunale dedicato a questo tema a cui partecipano anche parlamentari lombardi di centrodestra e centrosinistra. Negli ultimi anni il governo «ha sempre celebrato Milano come suo traino - ha aggiunto - per Expo, per le Olimpiadi, per la nostra forza propulsiva, per l'attrattività delle nostre università, un governo che adesso sembra così lontano».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Aprile 2022, 17:51

