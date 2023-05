Giornata della legalità, a 31 anni dalla strage di Capaci: i poliziotti sopravvissuti e due ministri parleranno agli studenti di Tor Bella Monaca

di Emilio Orlando

Trecento studenti delle scuole medie del quartiere al teatro di Tor Bella Monaca per parlare di legalità e di lotta alla mafia ed alla criminalità organizzata. L'evento è stato organizzato da Fabrizio Giglio, Andrea Liscio dell' “Associazione Nido di Ragno” e dal Presidente del VI Municipio Nicola Franco. L'incontro, dal titolo “Capaci 31 anni dopo” inizierà mercoledì 24 maggio a partire dalle ore 9 presso il Teatro di Tor Bella Monaca in via Bruno Cirino. Il Presidente del Municipio, da sempre in prima linea per contro l'illegalità ha dichiarato nel presentare l' iniziativa: «Continua il nostro impegno a favore della legalità. A gennaio scorso, con la fiaccolata della legalità, ci eravamo impegnati solennemente a riportare lo Stato a camminare per le strade abbandonate delle periferie. Passo dopo passo, stiamo mantenendo l’impegno». Prenderanno la parola, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi, il neo Prefetto di Roma Lamberto Giannini, il Questore di Roma Carmine Belfiore, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi, il Comandante Generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, il Comandante Generale della Polizia di Roma Capitale Ugo Angeloni, il Sindaco di Roma Gualtieri e altre cariche istituzionali.

La Banda della Polizia Locale di Roma Capitale accoglierà le autorità. Tra le testimonianze d’eccezione che dialogheranno con gli alunni gli agenti sopravvissuti della scorta del magistrato Giovanni Falcone, Luciano Tirindelli, Giuseppe Sammarco e Giuseppe Anselmo, che racconteranno la loro esperienza. E ancora il Vicecomandante del Ros, il Colonnello dell' Arma dei Carabinieri Gianluca Valerio, che illustrerà le fasi dell'arresto del boss Matteo Messina Denaro.

«La nostra ossessione per la legalità deve essere l’incubo per i 14 clan mafiosi presenti sul nostro territorio - ha aggiunto il Presidente Franco. Proprio di questi giorni l’iniziativa di fermare le corse clandestine attraverso l’uso di attraversamenti pedonali rialzati per bloccare le automobili lanciate a folle velocità tra via Santa Rita da Cascia e via Quaglia e lungo via dell’Archeologia. È finita e non tornerà mai più l’impunità per questa gente. Dopo la fiaccolata di gennaio, che ha visto scendere centinaia di persone in marcia per Tor Bella Monaca, continuiamo a onorare il nostro impegno contro la criminalità, uno dei temi per noi assolutamente non negoziabili. Sarà un momento di confronto e di crescita soprattutto per i nostri ragazzi. La nostra ossessione sarà l’incubo dei criminali: viva la Giornata della Legalità - conclude Nicola Franco».

