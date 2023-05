Roma, uomo ferito a colpi di pistola vicino al parco divertimenti: è un mistero

di Emilio Orlando

Un uomo di 56 anni, Stefano C., italiano, è stato ferito al braccio questo pomeriggio da colpi di arma da fuoco a Roma. E' stato trasportato in codice rosso in ospedale al Campus Bio Medico ma non è in pericolo di vita: ha riportato ferite ad un braccio.

Cosa è successo

Il fatto è avvenuto in una area esterna vicina al Cinecittà World, parco divertimenti della Capitale che oggi era chiuso, una zona destinata a magazzini. Sull'episodio indaga la polizia: gli agenti del commissariato Spinaceto sono intervenuti sul posto insieme alla Squadra Mobile.

La nota

«In relazione alla notizia di un ferimento da arma da fuoco, avvenuto in data odierna in località Castel Romano, Roma, si precisa che l'episodio non è avvenuto all'interno del parco di Cinecittà World né in un terreno di proprietà del parco stesso». È quanto fa sapere Cinecittà World Spa in una nota in cui viene specificato che «l'episodio, in base ai rilievi dell'autorità competente, non coinvolge a nessun titolo il parco, alcun dipendente o collaboratore dello stesso».

