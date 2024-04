Gianluca Verrelli ha un malore alla guida, accosta e muore: l'eroico gesto del 44enne a Pasquetta evita lo schianto con altre auto

di Redazione Frosinone

Accusa un malore alla guida, riesce ad accostare l'auto e muore. La vittima è Gianluca Verrelli, 44 anni, imprenditore edile originario di Boville Ernica (Frosinone), da poco si era trasferito a Casamari con la sua famiglia. La tragedia si è consumata il primo aprile scorso, giorno di Pasquetta, a Roma in via Galvano della Volpe, in zona Tor Vergata.

Il 44enne stava percorrendo la strada a bordo della sua auto, quando si è reso conto che stava per avere un malore. Istintivamente ha accostato il mezzo a lato della carreggiata è sceso, subito soccorso trasportato d'urgenza al vicino PTV di viale Oxford il suo cuore ha però smesso di battere. Con il suo gesto ha evitato l'impatto con altri mezzi in transito in quel momento. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla moglie e ai figli.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA