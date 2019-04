Sparatoria in strada alla Garbatella, ferito un 41enne. Fermato un uomo

in strada alla, ferito un 41enne. Un uomo di 41 anni è stato ferito stamani a colpi di pistola in strada nel quartiere romano della Garbatella. Gli agenti della Squadra Mobile, delle Volanti e del Commissariato Colombo, intervenuti sul posto, hanno trovato l'uomo con accanto la, accorsa dopo aver udito da casa il colpo d'arma da fuoco. Il ferito è stato trasportato all' Ospedale San Camillo - Forlanini di Roma dove, dopo un intervento chirurgico per una pallottola che l'aveva colpito all'addome senza fuoriuscire, è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata.