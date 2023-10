Fregene, il mistero dello yacht “fantasma”: arenato sulla spiaggia, ma a bordo non c'è nessuno

di Redazione web

Uno yacht "fantasma"', senza equipaggio, si arena sulla spiaggia di Fregene, sul litorale a nord di Roma, nel pomeriggio di oggi, domenica 22 ottobre.

L'imbarcazione di una decina di metri, la Carpe Diem, senza nessuno a bordo è stata spinta dalla corrente fino alla riva dove si è arenata tra la curiosità di chi, in una giornata dalla temperatura gradevole, passeggiava sulla spiaggia. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera.

Il mistero dello yacht “fantasma”

Il cabinato non ha nessuna bandiera, la targa è francese. Sul posto sono arrivati gli agenti della guardia costiera di Fregene. Dai primi accertamenti è emerso che la barca era stata venduta 11 anni fa da un italiano, probabilmente a una società, ma degli attuali proprietari ancora non si sa niente, è come se fossero svaniti nel nulla.

