Spigola di 8,4 kg pescata a Fiumicino: su Facebook la commovente dedica al papà scomparso

Ciao papà, sai, mi manchi... che peccato non poterti raccontare tante cose. Questa notte mi sei mancato da morire! - si legge nel post - Ricordo ancora quando ero poco più alto di 130 cm e pesavo al massimo 30 kg tu mi regalasti la prima canna di bambù, che emozione!

Oggi a distanza di tanti anni, anche se non ci sei più, coltivo ancora quella sana passione della pesca, che tu mi hai trasmesso e che mi fa stare bene - continua - Questa eccezionale e straordinaria cattura la dedico a te che, come me, amavi pescare. Nella pesca come nella vita bisogna crederci sempre, dare il massimo

Raramente - conclude la sua dedica - si vedono pesci di queste dimensioni e mi sembra quasi che sia un tuo dono. Ora mi godo questo momento che ancora non mi sembra reale e dedico a te quest’incredibile impresa

