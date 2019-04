di Marco Esposito

Chiede a Francesco Totti un saluto su Instragram, in cambio di un tuffo nel Tevere, il capitano della Roma risponde e lui...si tuffa sul serio. E' la simpatica storia di, un giovane tifoso della Roma che pur di avere una risposta da Francesco Totti sul popolare social network ha tentato - è il caso di dirlo - il tutto per tutto. Anche un tuffo nelle non pulitissime acque del "biondo" Tevere.Ma andiamo con ordine:ha postato su Instagram una foto insieme ad alcuni amici con cui si diverte a giocare a Padel. E, rifacendosi all'exploit di Fognini, ha scritto "Con i primi 12 al mondo". Sotto migliaia di commenti, con molti follower intenti a chiedere un saluto o una risposta al capitano. Fino a che non arriva proprio il giovane Gabriel che pur di avere un saluto dal capitano esagera: "Mi tuffo nel tevere" scrive il giovane romanista.A quel punto arrivano centinaia di commenti di tifosi che esortano Totti a rispondere a Gabriel, proprio per poi vederlo tuffare nel tevere. E dopo qualche ora, il commento tanto atteso arriva: "A Bomba" suggerisce Totti riferendosi al tipo di tuffo che Gabriel dovrebbe fare.A quel punto cresce l'attesa: cosa avrà fatto Gabriel? Si sarà tuffato come promesso o sarà venuto meno alla parola data? Puntaulmente, qualche ora dopo, spunta sul profilo di Gabriel il video del suo tuffo nel Tevere. A bomba, naturalmente