Formula-e, addio Eur Vallelunga si candida

di Daniele Petroselli

La Formula E sembra sempre più lontana da Roma. Dopo l'annuncio degli organizzatori del Mondiale che la tappa della Capitale non sarà in programma già dalla prossima stagione (nonostante un contratto firmato fino al 2026), è caccia al tracciato che dovrà sostituire quello dell'Eur. Dopo 5 edizioni, le monoposto elettriche non possono più correre sulle strade tra il Palazzo dei Congressi e il Colosseo Quadrato, visto che il tracciato non è più adatto alla nuova generazione di auto. Ma chi sostituirà il 13 e il 14 aprile 2024 Roma? Tra le idee c’è anche l’autodromo di Vallelunga, a 30 chilometri dalla Capitale, con i vertici del tracciato che hanno confermato le trattative con la Federazione internazionale. La Regione Lazio, con il presidente Francesco Rocca, hanno già dato pieno sostegno al progetto. Ma l'altra candidatura forte è quella di Misano Adriatico, "patria" di Valentino Rossi, che può vantare un circuito come quello dedicato a Marco Simoncelli dove già oggi si corrono campionati top come MotoGP, Superbike e il WEC. Solo tra qualche settimana si saprà se Roma dirà davvero addio alla Formula E.

