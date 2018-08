Fontana di Trevi: tuffo sincro misto all'indietro di una coppia americana Scatta multa di 900 euro

della Polizia Locale di Roma Capitale

Mancava solo la giuria con le palette, indispensabile per giudicare l'incredibile tuffo "sincro" misto all'indietro effettuato da una coppia a Fontana di Trevi. Che ne ha viste tante e tante altre ancora, ma questa ancora no.Alcuni agentisono intervenuti nei confronti di una coppia di turisti americani di circa 50 anni. Moglie e marito, provenienti dagli Stati Uniti, si sono gettati improvvisamente insieme nella fontana con un tuffo all'indietro. Rischiando persino di farsi male e per di più senza fornire giustificazioni per questo rituale sin qui inedito nella plurisecolare storia della fontana. E non parevano neppure brilli.Per i due è scattata una multa di 900 euro e sarebbe interessante che prima o poi - la pazienza non manca - la polizia locale mostrasse la ricevuta di pagamento della multa che magari dovrebbe vincolare il rientro negli Stai Uniti dei tuffatori. Già, le multe vengono - come si dice - elevate, ma poi vengono anche onorate? Sventolare sui media quelle ricevute rappresenterebbe senz'altro un notevole deterrente con conseguente risonanza internazionale.Già in precedenza una pattuglia aveva fermato e sanzionato un cittadino russo, di circa 40 anni, intento a bagnarsi nella medesima fontana.