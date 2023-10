Muore folgorato mentre si taglia la barba con un rasoio elettrico, Erik aveva 31 anni: lascia moglie e figlia

di Redazione web

Incidente domestico mortale ad Aprilia lo scorso venerdì 29 settembre. Un giovane di 31 anni, Erik Faustini, è morto folgorato nella sua abitazione mentre si stava facendo la barba in bagno con un rasoio elettrico. Il ragazzo potrebbe aver accidentalmente toccato con la mano un filo elettrico scoperto.

L'incidente domestico è avvenuto venerdì scorso. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe accidentalmente toccato con la mano un filo elettrico scoperto. A quanto si è appreso il cavo di alimentazione del piccolo elettrodomestico era rovinato dall'uso all'altezza della spina, cosa che può accadere quando si arrotola il filo dopo l'utilizzo.

In quel punto il filo elettrico era senza protezione e con ogni probabilità nel togliere la spina l'uomo lo ha toccato proprio in quel punto con il rasoio ancora in funzione ed è rimasto folgorato. Il salvavita del quadro elettrico non è scattato.

Una tragica fatalità

Subito sono stati chiamati i medici del 118 e i carabinieri, ma nonostante l'intervento dei soccorsi per il giovane non c'è stato nulla da fare.

