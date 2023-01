Falsi incidenti a Roma, presi medici e testimoni fasulli: 4 arresti

di Emilio Orlando

Mi trovi uno per fare quella parte, un ruolo da protagonista, lì a teatro!. Simulavano gli incidenti stradali per frodare le compagnie di assicurazione e, come se fossero sceneggiature, i loro attori erano i falsi feriti, che venivano pagati 300 euro a sinistro.

Quattro persone sono state arrestate, dai carabinieri della compagnia di Roma Centro e per quattro medici il giudice per le indagini preliminari Francesca Ciranna ha disposto l'interdizione allo svolgimento della professione da sei a dodici mesi. Il danno economico che si stima sia stato arrecato alle Compagnie assicurative, che hanno collaborato nell'indagine per le truffe subite è di oltre due milioni di euro.

Nelle tasche delle organizzazioni criminali, che mettevano in scena l'incidente, andavano dai 10mila ai 20mila euro a pratica. Tra i 32 indagati risultano alcuni avvocati e medici di Pronto Soccorso in servizio presso i principali ospedali della Capitale, che sarebbero stati disposti a certificare falsamente gravi lesioni patite dalle persone coinvolte, su cui l'organizzazione poteva contare per false certificazioni che attestavano lesioni fisiche e danni alle autovetture mai accaduti.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA