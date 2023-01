Prenota una vacanza online in montagna, paga 2.500 euro e l'inserzionista sparisce

di Redazione web

I carabinieri di Verbania hanno denunciato per truffa un cittadino di nazionalità spagnola ma residente in Germania. A far scattare le indagini la querela di un giovane di Cannobio che insieme ad alcuni amici aveva prenotato, su una piattaforma online, uno chalet per una vacanza in montagna in Germania.

I giovani avevano anche contattato il proprietario al quale avevano versato l'intera somma d'affitto, 2.500 euro, su un conto tedesco a lui intestato, ma una volta ricevuto il denaro si è reso irreperibile. Dagli accertamenti i carabinieri sono risaliti al conto bancario tedesco del 32 enne cittadino spagnolo e hanno recuperato tutti i suoi dati anagrafici denunciandolo per truffa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Gennaio 2023, 15:31

