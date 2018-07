Falcognana, il quartiere isolato dal cantiere: ira di commercianti e residenti

Perché il cantiere della follia

Rassegnati alla burocrazia

La fine del mondo è a 14 chilometri di strada devastata dalle buche dal centro di Roma. Falcognana è la finibus terrae della Capitale, un borgo sulla via Ardeatina dove 500 famiglie stanno imparando a vivere nel totale isolamento.La causa è un cantiere delle Ferrovie dello Stato che, dopo quasi cento anni, si sono accorte che il ponticello in mattoni che permetteva alla via Ardeatina di sottopassare la ferrovia Roma-Formia, andava sostituito e così hanno aperto un cantiere degno di un grattacelo di Manhattan, con la differenza che nei paesi industrializzati per costruire un ponticello di pochi metri ci mettono due settimane, a Roma ci vogliono 4 mesi.E' dall'11 giugno scorso il borgo di Falcognana sembra abitato da spettri. Negozi vuoti, strade libere dal traffico, eccezion fatta per quegli automobilisti che si perdono sulla via Ardeatina e arrivano nel nulla, con la speranza di andare in direzione di Pomezia. A Falcognana non si passa; a Falcognana non si commercia: qui si gioca a pallone in strada, si usano le panchine delle fermate Atac per ripararsi dal sole e dal caldo, si contano i giorni che mancano alla fine dei lavori prevista per il 30 settembre e si spera che la politica si accorga che il “cantiere dei poveri” sta devastando il già fragile tessuto commerciale.Il centro di gravità è un vecchio ponte ferroviario in mattoncini che impediva ai Tir di passare da un parte all'altra dell'Ardeatina. Le Ferrovie dopo anni di titubanza decidono che è il caso di rifarlo ex novo. Così aprono una Conferenza dei Servizi con Città Metropolitana, cioè l'ex Provincia di Roma insieme al Municipio IX e organizzano un lavoro a risparmio. Nuovo ponte e nessuna strada alternativa alla via Ardeatina che viene chiusa dalla sera al mattino, con la condanna per Falcognana a 4 mesi di silenzioso isolamento. E per complicare la vita a chi ci abita e a chi utilizzava la strada, invece di una coerente informazione sulle strade alternative, i burocrati dell'Area Metropolitana che fa capo a Virginia Raggi come super sindaco e a Marcello De Vito come delegato alla Mobilità e Viabilità, hanno messo 3 cartelli invisibili.Dopo qualche settimana di riflessione, i commercianti della zona hanno confrontato i corrispettivi degli incassi del 2017 con quelli del 2018 e si sono accorti che il commercio è morto. Senza la strada e senza il consueto traffico di auto e Tir il crollo degli incassi si aggira intorno al 70%.Ora la “pratica Falcognana” è in mano allo studio legale Bacci che ha scritto alla serie di protagonisti amministratori di questa vicenda romana, sollevando dubbi e perplessità sui lavori, sulle soluzioni alternative e aprendo la strada a un'azione risarcitoria. In poche parole: “Ci avete isolati dentro una riserva per 4 mesi; nessuno ha pensato a noi; i nostri negozi stanno fallendo, ora ci pagherete i danni”. Insomma, quello che Città Metropolitana ha risparmiato per non fare una stradina alternativa, lo daranno ai commercianti quasi sul lastrico. E' solo una questione di tempo.Ecco l'elenco di chi è passato dalla disperazione per il rischio di vedere sfumare in quattro mesi a incasso zero una vita di lavoro:Studio Dentistico, Dott. Livigni Giuseppe, Via Z. Betti, 3, Muhammad Akram, Lavaggio auto, Via Ardeatina, 1273, Bar Tornatora Algea S.r.l., Via Ardeatina, 1273, Società Agricola S.r.l., Via Ardeatina, 1696, Soc. La Rocca S.r.l., Via Ardeatina, 1696. Autolavaggio Gamal Hemida Abdelaziz Hany, Via Ardeatina, 1432/D, More e Lamponi di Carli Tiziana, Via Ardeatina, 1430/BTabacchi Riv. 900 di Pascale Lionello, Via Ardeatina, 1432/B, Macelleria Napoleone Marco, Via Ardeatina, Ardeatina Car Service di Bitocchi Emanuele, Via Ardeatina, 1273 ,Pizzeria il Panzerotto, Pepart s.n.c., Via Ardeatina, 1436, Bar Trattoria “Il Vecchio Torchio”, via Ardeatina, 1436, Panificio Fiecchi Artemisia, Via Ardeatina Km, La Magnolia Contardi Enzo Via Z. Betti, Distributore Marco Ricciardi, Via Ardeatina, Km 14 , Emporium 2000 s.r.l. Via Z. Betti, 1 Falcognana, Stella snc di Pancioni, Via Ardeatina, 1432/E, Rinnovauto la Falcognana s.a.s. Via dei Casali di Porta Medaglia, Punto Vetro di Macri Pino, Via Antonio della Valle, 39 – 00134 Roma e MA.LU s.n.c. di Camilloni Maria e Laura, Via Ardeatina 1408, La Taberna del Sardo srl, Via della Marrana di S. Fresca 20, Bar tavola calda Eredi Vitali Silvio, Via Ardeatina Km 14,400, Prestige Training A.S.D., Via Ardeatina 1265, Vitaliano CHIODO Via Stazione Divino Amore 6.Nel cuore di questi coraggiosi imprenditori della periferia romana c’è ancora la speranza che l’Amministrazione non sia solo quella delle tasse e dei balzelli, ma qualche volta si trasformi in una entità vicina ai cittadini e alle categorie produttive. Se così non fosse l’azione legale sarà inevitabile.