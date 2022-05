Roma, pomeriggio di fuoco: in fiamme area verde all'Eur e un camper a Testaccio

Caldo e vento, arrivano gli incendi. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto rogo che sta divorando vegetazione e sterpaglie in un'area verde dell'Eur, a ridosso di via Cesare Pavese. Le fiamme sono arrivate vicino alle abitazioni e sono ben visibili anche dalla sede dell'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Sul posto le squadre dei pompieri arrivate dal distaccamento dell'Eur e i vigili urbani.

In fiamme anche un camper e un'auto in sosta a Testaccio. Alle 13 circa, in largo G.B. Marzi, i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione Roma Aventino sono intervenuti per un incendio ai danni di un camper Fiat che poi ha interessato anche una Fiat Punto, regolarmente in sosta. Il proprietario del camper, ha riferito di aver notato una persona allontanarsi nei pressi del mezzo in fiamme. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, ma non hanno rinvenuto alcun innesco. Nessun ferito. Ulteriori accertamenti in corso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Maggio 2022, 19:30

